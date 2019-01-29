В России могут отменить техосмотр личного автотранспорта

29.01.2019 15:41



Государственная дума РФ рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей. Данный документ разработан депутатами "Справедливой России". Так, согласно информации, на которую ссылаются авторы законопроекта, за период с января по сентябрь 2018 года, только 3,8% ДТП произошли по причине неисправности транспортного средства, причем учитывались как личные, так и коммерческие автомобили. Статистические данные предоставлены Научным центром безопасности дорожного движения МВД, пишет РИА Новости.