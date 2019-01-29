Захарова прокомментировала запись об отправке военных США в Колумбию

29.01.2019 14:48



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запись в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую удалось увидеть журналистам. Речь в ней шла об отправке в соседнюю с Венесуэлой Колумбию 5 тыс. американских военнослужащих. Захарова заявила, что именно с территории Колумбии происходит усиление той конфликтной ситуации, которая сложилась в Венесуэле. Политик подчеркнула, что данная ситуация является прямым вмешательством в дела суверенного государства. И все это, по ее словам, происходит на фоне озабоченности "коллективного Запада" вопросами вмешательства России во внутренние дела других государств от процесса выборов до кибербезопасности, пишет Российская газета.