В блокноте Джона Болтона обнаружена запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию

29.01.2019 11:38



Внимательные представители СМИ увидели в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона запись, в которой говорится об отправке пяти тысяч военнослужащих в Колумбию, передает Газета.ру. Как сообщается, «инцидент» произошел в Белом доме во время брифинга, посвященного венесуэльскому кризису.

«5 000 военных в Колумбию», — цитируют СМИ ту самую запись в блокноте у Болтона.

Подобное не могло пройти незамеченным: журналисты стали говорить о версии о возможном военном вмешательстве со стороны США.