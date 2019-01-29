Краснодарский банк «Первомайский» признан банкротом

29.01.2019 13:15



Решением Арбитражного суда Краснодарского края банк «Первомайский» был признан банкротом, предает Интерфакс. В прошлом году эта организация также лишилась лицензии. Как сообщается, в отношении банка было открыто конкурсное производство, которое будет продолжаться в течение года. Ранее Центробанк России подал иск о признании краснодарского банка несостоятельным, который приняли к производству 24 декабря 2018 года.