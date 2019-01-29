Замглавы «Росгеологии» уволен после скандального видео

29.01.2019 12:20



Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин принял решение уволить первого замгенерального директора «Росгеологии» Руслана Горринга. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства, это произошло после того, как по соцсетям распространилось видео, на котором Горринг ведет себя «неподобающим образом», рассказывая, в частности, о своих буднях и отношениях с подчиненными.

Кроме этого, видеозапись повлекла за собой еще ряд последствий: главе холдинга Роману Панову был объявлен выговор, а в Минприроды началась проверка финансово-хозяйственной деятельности и всех работников компании.