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Монахи Афона отказались ехать на интронизацию главы «новой церкви» Украины Епифания

29.01.2019 12:53
Монахи Афона отказались ехать на интронизацию главы «новой церкви» Украины Епифания

Порядка половины монахов монастырей Афона отказались от личного участия в интронизации главы так называемой «новой церкви» Украины Епифания, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс Союза православных журналистов. Как собщается, только семь монастырей из двадцати выступили за то, чтобы прибыть в Киев на церемонию, которая сотоится третьего февраля 2019 года.

В итоге, в ходе внеочередной сессии Священный кинот Святой горы Афон принял решение сообщить о своем отказе Константинопольскому патриарху Варфоломею, от которого ранее и поступила просьба направить делегацию монахов Афона для участия в интронизации.

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