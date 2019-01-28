Пропал капитан судна «Норд»

28.01.2019 18:29



Адвокат Максим Могильницкий, который является правозащитником капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщил о пропаже своего подзащитного. По словам Могильницкого, ни родные ни он сам не могут связаться в Владимиром уже несколько дней. По данным, которые были получены от родственников Горбенко, 26 января он вышел из дома и с тех пор, его никто не видел и не мог с ним связаться. Эту информацию подтвердили и супруга Владимира Мария Горбенко, пишет газета Известия.