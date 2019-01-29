США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

29.01.2019 06:56



И. о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сделал заявление, в котором подтвердил, что в отношении китайской корпорации Huawei и ее финансового директора и дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты дополнительные обвинения. Так, США обвиняют Huawei и Ваньчжоу в краже технологий американской компании T-Mobile, а также в том, что избавляясь от своих иранских активов корпорация, через цепочку подставных фирм, продала их сама себе, пишет РИА Новости.

В настоящее время Мэн Ваньчжоу находится под арестом в Канаде, но Соединенные штаты добиваются ее экстрадиции в США.