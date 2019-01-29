Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA попала под санкции США

29.01.2019 06:43



Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объявил о введении Соединенными штатами санкционных ограничений в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы. Так, под американские санкции попала компания PDVSA, которая является крупнейшим источником доходов в стране. Болтон заявил, что данные действия направлены на борьбу с коррупцией и защиту народа Венесуэлы от действий правительства Николаса Мадуро, которое присваивает богатства венесуэльцев. Также в заявлении говорится, что будут арестованы активы компании на $7 млрд, размещенные в США, пишет РБК.