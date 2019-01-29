Минюст собирается отменить наказание за «вынужденную коррупцию»

29.01.2019 06:29



Минюст разработал поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно данному документу в закон может быть внесен пункт, согласно которому действия чиновника не будут рассматриваться как получение взятки, если правонарушение произошло «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Вместе с Минюстов в разработке данных поправок принимали участие специалисты Минтруда, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета, пишет газета Ведомости.