В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

28.01.2019 23:59



Павел Завальный, занимающий пост главы комитета по энергетике в Государственной думе, предложил внести правки в Административный кодекс, сутью которых является введение штрафов за отказ устанавливать газовые счетчики, сообщает «Газета.ру». Предложение находится на стадии рассмотрения. Тем самым предполагается снять ответственность за установку счётчиков с «Газпрома» и переадресовать её на отдельно взятого гражданина.