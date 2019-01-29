Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

29.01.2019 00:23



Виталий Кличко, являющийся мэром Киева и по совместительству бывшим чемпионом мира по боксу, был доставлен в больницу Австрии, сообщают «Известия». Об этом заявила пресс-секретарь мэра. Госпитализация была проведена по причине обострения старой травмы спины, которая была получена еще в 2007 году. Кличко пройдет комплексное обследование и полный курс реабилитации. По заверениям местных медиков, с бывшим боксёром всё будет хорошо.