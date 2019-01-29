Вопросы по золоту Венесуэлы решает Банк Англии, заявили в МИД Британии

29.01.2019 00:11



Министерство иностранных дел Британии сделало заявление, сообщив, что не правительство удерживает золото президента Венесуэлы, а, непосредственно, сам банк, сообщают «РИА новости». МИД Британии подчеркнул, что это абсолютно законное решение банка, поскольку только он может решать кому и что он будет выдавать. Тем самым правительство Британии «умывает руки» в данном вопросе и полностью перекладывает сложившуюся ситуацию на плечи банковской организации.