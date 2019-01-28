Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на предупреждение Кадырова

28.01.2019 23:52



Борислав Береза, являющийся депутатом Верховной рады Украины, ответил на предостережение Рамзана Кадырова, заявив, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой, сообщают «РИА новости». Речь идёт об инциденте, который произошёл в здании ПАСЕ, в ходе которого депутат толкнул журналистку из России Ольгу Скабееву, а затем оскорбил. После данного происшествия глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Береза повёл себя недостойно и должен извиниться перед журналисткой, иначе «где-то в мире найдётся небезразличный человек, который подойдет и влепит ему звонкую оплеуху». Украинский депутат заявил, что не расценивает подобное заявление в качестве угрозы в свой адрес.