Трамп не считает главу Starbucks конкурентом на выборах

28.01.2019 22:43



Говард Шульц, владеющий мировой сетью кофеен «Starbucks», заявил, что готов посоревноваться с Дональдом Трампом в будущей гонке за президентское кресло, в ответ получив лишь насмешки со стороны действующего президента Америки, сообщает «Rosbalt.ru». Трамп заявил, что Шульц «не самый мудрый человек» и что он не имеет сильного характера, который необходим для того, чтобы занимать столь значимый пост. Президент США не забыл упомянуть тот факт, что одна из кофеен Шульца находится в его небоскребе «Trump Tower», а это значит, что «кофейный магнат» обязан платить ему за аренду помещения.