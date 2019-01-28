Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в РСК «Ахмат»

28.01.2019 22:32



Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую республику, пригласил знаменитого бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на спортивные сборы в свой клуб смешанных единоборств «Ахмат», сообщает «RT». Причиной такого приглашения явилось быстрое и очень обидное поражение отечественного бойца, которое он потерпел от бойца из Америки Райана Бейдера. Кадыров заявил, что поражение соотечественника его очень огорчило, но он готов пойти ему навстречу и помочь восстановить его былую спортивную форму.