В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу

28.01.2019 21:49



Мартин Сайдик, являющийся спецпредставителем ОБСЕ, рассказал о новых планах мирного урегулирования ситуации, которая сложилась на территории Донбасса, сообщают «РИА новости». Ключевым моментом в новой стратегии урегулирования является факт проведения свободных выборов, что явится прямым исполнением Минских договорённостей. Большой проблемой является тот факт, что выборы не удастся организовать и провести без помощи сторонних участников. Поскольку ОБСЕ выполняет наблюдательные функции, то роль организаторов предполагается возложить на ООН.