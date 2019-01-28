Трамп не исключил новой приостановки работы правительства США

28.01.2019 21:36



Вслед за приостановкой «шатдауна» Дональд Трамп заявил о вполне вероятном его возобновлении, поскольку Конгресс так и не пришел к единогласному решению по поводу строительства стены на границе между Мексикой и Америкой, сообщает ИА «REGNUM». «Шатдаун» длился рекордные 35 дней, став самым продолжительным за всю историю страны, и был приостановлен лишь по причине того, что представители демократической партии Америки согласились на условия Трампа, но не могли ничего предпринять из-за отсутствия финансирования. На текущий момент президенту США и Конгрессу страны так и не удалось в полной мере достигнуть обоюдных договорённостей, напоминаем, что Дональд Трамп потребовал выделить $5,7 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой, но Конгресс целиком и полностью отверг данную «затею».