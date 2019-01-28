Британский министр пригрозил заблокировать соцсети в стране

28.01.2019 21:03



Мэтт Хэнкок, занимающий в Британии пост министра здравоохранения, всерьез заявил о том, что он, совместно с парламентом страны, заблокирует все социальные сети в стране, сообщает «RT». Столь резкое заявление связано с тем фактом, что в последнее время в Великобритании, появилось критическое количество призывов детей и подростков к различным видам противоправных действий, которые целиком и полностью идут из интернета, а именно из социальных сетей. Министр заявил, что если не удастся решить возникшую проблему другими методами, то ему придется полностью заблокировать вышеназванные ресурсы в интернете.