Расселение по программе реновации началось на востоке Москвы

28.01.2019 20:52



Жители района, расположенного неподалеку от щёлковского шоссе, приняли участие в программе реновации ветхого жилья, жители первого переселенного дома уже получили смотровые ордера от новых квартир, сообщает «Вечерняя Москва». В течении прошлого года были запущены процессы переселения из 47 жилых домов, по-большей части из «пятиэтажек». Следующим районом в очереди на «переселение» является Восточный административный округ, где под программу обновления жилого фонда подпадают порядка 1061 домов.