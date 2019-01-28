В МВД рассказали о давлении на россиян за границей ради компромата

28.01.2019 20:00



Официальный представитель МВД России в ходе своего доклада сообщил, что на граждан России, которые по каким-то причинам живут за рубежом, всё чаще стали оказывать давление представители спецслужб США, преследующие цель по сбору компрометирующего материала на Россию, сообщают «Известия». Под усиленным «давлением» оказываются те выходцы из России, у которых есть какие-либо финансовые активы за границей или какие-либо виды собственности. Представители спецслужб не гнушаются откровенно похищать и терроризировать выходцев из России, а судебно-исполнительная система США относится к подобным иммигрантам очень предвзято, порой откровенно не соблюдая юридические нормативы.