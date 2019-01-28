К концу недели в Москве ожидается потепление и небольшие снегопады

28.01.2019 19:48



Согласно метеорологическим прогнозам погодного центра «Фобос», в предстоящие выходные в столице заметно потеплеет и будут наблюдаться небольшие снежные осадки, сообщает «Вечерняя Москва». Синоптики сообщили, что температура воздуха в понедельник опустится до -8 градусов, а в выходные ожидается «плюсовая» температура. Подобное потепление значительно превышает сезонную климатическую норму и его причиной является тот факт, что на Россию надвигается теплый воздух из Атлантики.