Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией

28.01.2019 18:16



Как сообщает польский аналитик Роберт Томашевский, Варшаве придется согласовать проект своего газопровода Baltic Pipe с Россией. По его словам, это будет необходимо, так как польский газопровод Baltic Pipe, который пойдет с норвежских газовых месторождений через Данию в Польшу, будет пересекаться с российским газопроводом "Северный поток-2". Тем не менее Польша опасается, что "Газпром", с которым придется договариваться, будет затягивать решение по данному вопросу, пишет Российская газета.