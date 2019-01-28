В английском саду приземлился НЛО

28.01.2019 18:14



В городке Донкастер (графство Саут-Йоркшир, Англия) в объектив камеры ночного видения попал светящийся НЛО. Размер объекта - не более одного метра. Кадры были отсняты вечером 17 января 2019 года. В саду одного из домов в ночное время приземлился световой шар неизвестного происхождения. Семья, которая живет в доме, заметила яркий свет, который освещал весь сад и входные ворота перед домом сверху. Приземление НЛО было зафиксировано через камеру безопасности с инфракрасной подсветкой.

Хорошо видно, как огромный светящийся шар-сфера опустился на землю в саду. При этом объект вспышками излучал белый свет. По словам очевидцев буквально через несколько секунд НЛО исчез.

Напомним в ноябре этого года подобный яркий светящийся шар небольшого размера был зафиксирован над куполом колокольни храма в итальянском Ористано. Тогда скептики предположили, что очевидец запечатлел редкое атмосферное явление, называемое глобулярной или шаровой молнией.