Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик США

28.01.2019 16:11



Российский Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря совершил перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ. Приближение к российским границам американского самолета засекли средства контроля воздушного пространства, после чего российский истребитель был поднят в воздух. После идентификации Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Это уже не первый инцидент с участием самолетов США в данном регионе.