К южным рубежам России стягиваются боевики

28.01.2019 15:20



К южным рубежам Российской Федерации стягиваются боевики ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России). Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от замминистра внутренних дел Игоря Зубова во время итоговой коллегии МВД по Татарстану. По его словам, членов запрещенной организации к месту дислокации (из Пакистана на границу Таджикистана) привозят неизвестные вертолеты. Зубков считает, что, судя по всему, речь идет о возможных масштабных провокациях, в ходе которых боевики планируют массово «выдавить» беженцев в сторону России.