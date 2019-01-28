В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей на уборку снега

28.01.2019 15:48



Похоже, что справедливость в саратовском инциденте с уборкой учителями снега в мешки, восторжествовала. Как передает ТАСС со ссылкой на собеседника из горадминистрации, начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова была уволена.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в социальных сетях появились фотоснимки, на которых несколько женщин в 20-градусный мороз убирают снег во дворе одной из школ и складывают их в мешки. Позднее выяснилось, что это кадры не постановочные (как предполагали пользователи), а «уборщицы» на фотографиях – это учителя школы №95, которых заставили убирать снег из-за сильного снегопада. После этого по факту вопиющего инцидента городские власти начали проверку.

Во время проверки выяснилось, что школьное руководство самостоятельно решило устроить так называемый «субботник». На него вышли педагоги, когда у детей из-за сильных морозов отменили занятия.