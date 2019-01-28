Ультрафиолетовый свет показывает, какие экзопланеты могут скрывать жизнь

28.01.2019 14:34



Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, исследователи из Кембриджского университета и лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям определили группу экзопланет с теми же химическими условиями, которые когда-то позволяли жизни существовать на Земле.

В своем исследовании команда обнаружила, что в ультрафиолетовом свете (UV) происходит серия химических реакций, которые производят необходимые строительные блоки необходимые для того, чтобы создать жизнь. Используя эту идею, они идентифицировали несколько планет, которые находятся внутри обитаемой зоны своей звезды и получают достаточное количество ультрафиолетового света от своей звезды-хозяина, чтобы вызвать такие реакции. Это те далекие миры, где, скорее всего, можно найти жизнь.

Команда начала исследование с теории о том, что цианид помог жизни возникнуть на ранней Земле. Они утверждали, что углерод вместе с метеорами попал на нашу планету миллионы лет назад и взаимодействовал с азотом, чтобы создать цианид водорода. Затем цианид дождем пролился на поверхность, где он вступил в реакцию с ультрафиолетовым светом солнца и создал первые строительные блоки для РНК.

После использования ультрафиолетовых ламп для воссоздания таких реакций в лаборатории, команде удалось создать многие из жизненно важных элементов, включая липиды, аминокислоты и нуклеотиды. Оттуда исследователи провели серию экспериментов, чтобы увидеть, как быстро смесь ультрафиолетового света, воды и цианида водорода или ионов сульфита может создать эти ключевые строительные блоки. Затем они повторили процесс без света. Это показало, что в то время как звезды с той же температурой, что и наше Солнце, способны создавать нужное количество света для строительных блоков жизни, холодные звезды не могут.

В результате, команда считает, что единственные планеты, на которых стоит искать жизнь, находятся в так называемой зоне абиогенеза - области, где планеты получают как жидкую воду, так и достаточно света для активации базовой химии.

"То, что вы знаете лучше всего о любой системе экзопланет, - это звезда", - сказал ведущий автор Пол Риммер, астрохимик из Кембриджского университета. "Итак, это казалось естественным для начала."

В то время, как только несколько известных экзопланет находятся в этой зоне, команда надеется, что будущие технологии смогут отследить их большее количество во всем космосе.