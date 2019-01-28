Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ЯНВ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

28 ЯНВ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

Ультрафиолетовый свет показывает, какие экзопланеты могут скрывать жизнь

28.01.2019 14:34
Ультрафиолетовый свет показывает, какие экзопланеты могут скрывать жизнь

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, исследователи из Кембриджского университета и лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям определили группу экзопланет с теми же химическими условиями, которые когда-то позволяли жизни существовать на Земле.

В своем исследовании команда обнаружила, что в ультрафиолетовом свете (UV) происходит серия химических реакций, которые производят необходимые строительные блоки необходимые для того, чтобы создать жизнь. Используя эту идею, они идентифицировали несколько планет, которые находятся внутри обитаемой зоны своей звезды и получают достаточное количество ультрафиолетового света от своей звезды-хозяина, чтобы вызвать такие реакции. Это те далекие миры, где, скорее всего, можно найти жизнь.

Команда начала исследование с теории о том, что цианид помог жизни возникнуть на ранней Земле. Они утверждали, что углерод вместе с метеорами попал на нашу планету миллионы лет назад и взаимодействовал с азотом, чтобы создать цианид водорода. Затем цианид дождем пролился на поверхность, где он вступил в реакцию с ультрафиолетовым светом солнца и создал первые строительные блоки для РНК.

После использования ультрафиолетовых ламп для воссоздания таких реакций в лаборатории, команде удалось создать многие из жизненно важных элементов, включая липиды, аминокислоты и нуклеотиды. Оттуда исследователи провели серию экспериментов, чтобы увидеть, как быстро смесь ультрафиолетового света, воды и цианида водорода или ионов сульфита может создать эти ключевые строительные блоки. Затем они повторили процесс без света. Это показало, что в то время как звезды с той же температурой, что и наше Солнце, способны создавать нужное количество света для строительных блоков жизни, холодные звезды не могут.

В результате, команда считает, что единственные планеты, на которых стоит искать жизнь, находятся в так называемой зоне абиогенеза - области, где планеты получают как жидкую воду, так и достаточно света для активации базовой химии.

"То, что вы знаете лучше всего о любой системе экзопланет, - это звезда", - сказал ведущий автор Пол Риммер, астрохимик из Кембриджского университета. "Итак, это казалось естественным для начала."

В то время, как только несколько известных экзопланет находятся в этой зоне, команда надеется, что будущие технологии смогут отследить их большее количество во всем космосе.

"Эта работа позволяет нам сузить круг лучших мест для поиска жизни", - добавил Риммер. "Это немного приближает нас к решению вопроса о том, одиноки ли мы во Вселенной."

Жительница Дубая запечатлела движущееся кольцо в небе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Новости СМИ

Новости дня

15:48 В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей на уборку снега В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей на уборку снега
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:20 К южным рубежам России стягиваются боевики К южным рубежам России стягиваются боевики
14:04 Подозреваемый в краже картины Куинджи отрицает вину Подозреваемый в краже картины Куинджи отрицает вину
13:35 В Кремле прокомментировали кражу картины Куинджи из Третьяковки В Кремле прокомментировали кражу картины Куинджи из Третьяковки
12:54 Сообщения о минировании докатились и до Томска Сообщения о минировании докатились и до Томска
12:12 Украинский депутат рассказал о «захвате» Украины Украинский депутат рассказал о «захвате» Украины
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:38 Опубликовано видео, запечатлевшее кражу картины Куинджи Опубликовано видео, запечатлевшее кражу картины Куинджи Видео

Узнай, страна!

15:49 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
14:34 В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А
14:33 Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля
14:26 В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения
13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter