В новосибирские больницы поступили звонки о минировании
28.01.2019 10:18
В несколько медицинских учреждений Новосибирска поступили звонки с сообщением о минировании зданий, передает ТАСС со ссылкой на представителя областного Минздрава. В сообщении говорится, что предупреждающие звонки поступили в четыре городских больницы. В результате пришлось эвакуировать всех пациентов этих учреждений.
Кроме этого, как сообщалось ранее, более десяти аналогичных звонков поступило в больницы и школы Хакасии.
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