В новосибирские больницы поступили звонки о минировании

28.01.2019 10:18



В несколько медицинских учреждений Новосибирска поступили звонки с сообщением о минировании зданий, передает ТАСС со ссылкой на представителя областного Минздрава. В сообщении говорится, что предупреждающие звонки поступили в четыре городских больницы. В результате пришлось эвакуировать всех пациентов этих учреждений.

Кроме этого, как сообщалось ранее, более десяти аналогичных звонков поступило в больницы и школы Хакасии.