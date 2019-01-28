США планируют разместить на территории Японии новый радар ПРО

28.01.2019 08:24



США планируют оборудовать на территории Японии новый мощный наземный радар, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Благодаря этой системе американцы смогут укрепить свою систему обороны против удара межконтинентальных баллистических ракет. Называется срок – 2015 год. Отмечается, что первопричиной установки радара является угроза со стороны Северной Кореи. Также, как пишут издания, вероятно, такой же радар будет размещен американцами и на Гавайях: планируется, что это произойдет к 2023 году.