Устойчивые к антибиотикам бактерии найдены в одной из последних "нетронутых" арктических зон Земли

28.01.2019 07:51



Бактерии, способные противостоять некоторым из самых мощных антибиотиков, были обнаружены в Арктике. Ученые предполагают, что даже последние в мире “нетронутые” среды колонизируются супербактериями.

Пробы почвенных бактерий, взятые в районе Конгсфьорден Шпицбергена, дали положительный результат на гены лекарственной устойчивости, которые впервые были обнаружены в Индии в 2008 году и редко наблюдались за пределами больниц.

Распространение генов, известных как blaNDM-1, находится под пристальным наблюдением во всем мире, поскольку они позволяют бактериям противостоять классу антибиотиков, известных как карбапенемы, среди других препаратов последней инстанции.

Исследователи Университета Ньюкасла заявили, что “загрязнение”, вероятно, вызвано мигрирующим птичьим пометом или человеческими посетителями региона, с бактериями, способными делиться кусочками своего генетического кода с соседними видами.

“Полярные регионы являются одними из последних предполагаемых нетронутых экосистем на Земле”, - сказал профессор Дэвид Грэм из Университета Ньюкасла. “Но менее чем через три года после первого обнаружения гена blaNDM-1 в поверхностных водах городской Индии мы находим их за тысячи миль в районе, где было минимальное воздействие человека. Вторжение в такие районы, как Арктика, усиливает то, насколько быстрым и далеко идущим стало распространение устойчивости к антибиотикам, подтверждая, что решения проблемы устойчивости к антибиотикам должны рассматриваться в глобальных, а не только в местных условиях”.

Как следует из страшных предупреждений министра здравоохранения Мэтта Хэнкока на Всемирном экономическом форуме - устойчивость к противомикробным препаратам является “глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения”, более важной, чем изменение климата или война.

Эволюция бактериальной защиты усугубляется ненадлежащим использованием антибиотиков, часто для вирусных инфекций, где они не имеют никакого эффекта, и использованием в животноводстве, где они распространяются в окружающую среду через сток.

Последние результаты, опубликованные в журнале Environment International, использовали 40 образцов почвы из восьми мест и выявили более 131 гена устойчивости к антибиотикам, пишет The Independent.