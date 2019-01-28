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Остров неверных жен в Турции

28.01.2019 02:44
Остров неверных жен в Турции

Рядом с турецкой Антальей есть остров, имеющий сразу несколько весьма интересных названий, каждое из которых имеет свое объяснение. Названия достаточно простые, и о значении некоторых из них можно понять сразу, но одно из них особенно интригующее, но, обо всем по порядку.

Мышиный остров

Название больше относится к историческому. В давние времена он очень привлекал к себе проплывающие мимо корабли, но как только моряки решались причалить к берегу, корабль натыкался на подводные рифы и камни, потому чаще всего это заканчивалось потоплением судов. Учитывая то, что мыши и крысы покидают судно первыми, они плыли к острову, а за ними и моряки. Именно поэтому на острове очень много грызунов.

Черепаший остров

Тут все более чем просто, внешне остров похож на огромную черепаху, которая высунула лапы, хвост и голову.

Остров неверных жен

Пожалуй, это самое интересное, удивительное, и в тоже время ужасное название. В давние времена сюда ссылали замужних женщин, кто изменял своим мужьям. По сути, он становился для жен настоящим островом невезения. Причем тут есть некоторая оговорка, якобы, если женщина была верной своему мужу, то она могла вернуться, причем сделать это надо было вплавь. Самое интересное, что когда мужья отправляли жен в ссылку, то они отдавали им все имеющееся дома золото, женщина должна была надеть все на себя. Отсюда получается, что если золота было много, то оно автоматически тянуло ко дну. С золотом ситуация вообще интересная, чаще всего сначала мужчина покупал как можно больше украшений из драгоценного металла, а только потом обвинял жену в измене. Учитывая то, что разводы в Турции были под запретом, это был отличный способ для мужчины избавиться от неугодной жены, если он находил для себя новую пассию. Также стоит отметить, что далеко не все женщины в то время могли плавать. Даже если они были невиновны, то они все равно были обречены, поскольку очень мало девушек училось плаванию в детстве. Если жена не возвращалась, мужчина снова считался холостяком и по закону могу иметь новую жену.

Наше время

Остров неверных жен Турция

Остров привлекает к себе многочисленных туристов. Здесь отличные пляжи, прекрасный гористый ландшафт. Растения зеленые, сочные и цветущие, они наполняют остров удивительным ароматом. Красивый подводный мир привлекает к себе дайверов и других любителей изучения подводного мира.

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