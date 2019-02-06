Чудеса природы: шарообразные валуны Моераки

06.02.2019 15:12



Жители Новой Зеландии в шутку говорят, что на пляже Коехохе, расположенном в районе Отаго недалеко от Хемпдена и Моераки, боги устраивали соревнования по боулингу большими и гладкими валунами с идеально круглой поверхностью, которые и оставили здесь на удивление людям.

Название этим огромным каменным шарам дали в честь небольшой рыбацкой деревушки Моераки, расположенной недалеко от пляжа, который протянулся по побережью на 300 м. Он переполнен таинственными шарами, диаметр которых составляет от 0,5 м до 2,2 м. Одни валуны имеют абсолютно гладкую поверхность, другие – узорчатую и шероховатую, похожую на черепаший панцирь.

Часть шаров разбросана по пляжу, а некоторые торчат из воды. Есть здесь и расколовшиеся валуны в виде кусков камня.

Исследованием новозеландских таинственных шаров занялись ученые. Для этого они использовали рентген и электронно-зондовый микроскоп. Ученые установили, что в основе валунов находятся глина, ил и песок, а цементирует их кальцит.



По поводу способа образования этих загадочных каменных шаров существует несколько версий, как реалистичные, так и фантастические. Кто-то говорит, что валуны здесь оставили инопланетяне, и они являются деталями «летающих тарелок». Есть версия, что это окаменелые яйца динозавров. Согласно исследованиям ученых, возраст каменных шаров – от 56 до 65 млн. лет. После изучения грязевого состава, находящегося в центре валунов, ученые доказали, что камни образовались на дне моря, а когда его уровень снизился, то они оказались на пляже и пресная вода помогла окончательно их зацементировать.

Племя маори сложило об этих шарах легенды. Туземцы называют их едой – картофелем, тыквами и т. д., попавшей на берег после того, как мифическое каноэ Арай-те-уру разбилось о прибрежные скалы у побережья Шага. Припасы с лодки были разбросаны по берегу, а само каноэ оказалось на пляже Коехохе. Его капитан в итоге стал высоким скалистым мысом.

Подобные валуны также можно встретить на территории Коста-Рики, Израиля, Канады и США, но только новозеландские шары представлены в таком большом количестве. Их считают самыми известными в мире. Северный остров этой страны знают по «валунам Коуту», расположенным рядом с одноименным городом. На берегу Шага недалеко от шаров Моераки можно увидеть «валуны Катики», которые имеют не только сферическую, но и дискообразную, овальную и плоскую формы.