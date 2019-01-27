Потерянные останки исследователя, назвавшего Австралию, обнаружены возле Лондонского вокзала

27.01.2019 10:38



Во время археологических раскопок перед началом строительства высокоскоростной железной дороги HS2, эксперты обнаружили могилу знаменитого капитана Королевского флота. Останки Мэтью Флиндерса были найдены в могильнике Святого Джеймса недалеко от станции Юстон в центре Лондона.

В 1802 и 1803 годах Флиндерс, будучи командиром HMS Investigator, стал первым известным человеком, проплывшем вокруг Австралии, подтвердив ее статус континента. В своей книге “Путешествие в Terra Australis” исследователь также впервые последовательно использовал название “Австралия". Другие исследователи до него тоже использовали этот термин, но именно работе Флиндерса приписывают его постепенное принятие. Ранее континент был известен как “Новая Голландия".

Археологи опознали останки Флиндерса по свинцовой пластине, установленной на гробу. Он был похоронен на кладбище Святого Иакова в 1814 году, но надгробный камень был удален в 1840-х годах, оставив точное местоположение его могилы тайной.

“После расширения станции Юстон в западном направлении на часть могильника в 1840-х годах, надгробный камень Флиндерса был удален, и считалось, что его останки были потеряны", - объяснила представитель проекта HS2 Хелен Васс. “Долгое время существовал городской миф о том, что Флиндерс был похоронен под платформой 15. Открытие останков Мэтью Флиндерса - это невероятная возможность для нас узнать больше о жизни и замечательных достижениях этого британского навигатора, гидрографа и ученого".

Эксперты, однако, с удивлением обнаружили могилу, учитывая, что в могильнике находится еще 40 000 человеческих останков.

“Мы не были уверены, что найдем его", - добавил он. “Нам очень повезло, что на останках Флиндерса был нагрудник из свинца, который и помог идентифицировать их”, - добавляет Васс.

Скелет Флиндерса теперь будет изучен, в частности, чтобы оценить, какое влияние на него оказала жизнь в море. Официальные лица полагают, что в могильнике находятся и другие знатные люди, в том числе Билл Ричмонд, раб, родившийся в Нью-Йорке, который в качестве свободного лондонца получил известность как боксер, и Джеймс Кристи, морской офицер, который в 1766 году основал аукционный дом, который носит его имя. Специалисты планируют извлечь десятки тысяч скелетов из могильника, где будет построена железнодорожная станция для новой высокоскоростной железнодорожной линии. Останки Флиндерса и примерно 40 000 других людей будут повторно похоронены в месте, которое будет объявлено позднее, пишет FoxNews.