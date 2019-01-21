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Ученые восстановили древнейшую периодическую таблицу Менделеева

21.01.2019 08:04
Ученые восстановили древнейшую периодическую таблицу Менделеева

Самая древняя известная периодическая таблица была восстановлена после значительных усилий по ее сохранению. Обнаруженная в 2014 году в школе химии Университета Сент-Эндрюса доктором Аланом Айткеном во время чистки старых архивов, таблица классов химических элементов датируется 1885 годом и точно отражает уровень знаний на момент ее печати, пишет NewAtlas.

Периодическая таблица элементов хорошо известна любому студенту. Хотя было несколько попыток создать таблицу элементов, начиная с 1789 года, только русский химик Дмитрий Менделеев опубликовал ее в 1869 году, в том виде, в котором мы привыкли видеть ее сегодня.

Именно тот факт, что в таблице существуют пробелы, не заполненные элементами, так как они еще не открыты, помог ученым датировать периодическую таблицу Сент-Эндрюса. По данным Университета, таблица похожа на вторую версию таблицы, которую Менделеев составил в 1869 году, но есть расхождения. Галлий и Скандий, открытые в 1875 и 1879 годах соответственно, включены в таблицу, а Германий, который был открыт в 1886 году, - нет.

Когда периодическая таблица Сент-Эндрюса была найдена, она находилась в шокирующем состоянии после многих десятилетий пренебрежения. Бумага была очень хрупкой из-за окисления и кислотного износа волокон – не говоря уже о том, что она была свернута и несла вес тяжелой льняной основы. В рамках гранта от Национального фонда сохранения рукописей (NMCT), специалисты, в сотрудничестве с Ричардом Хоксом из консервации произведений искусства, предприняли изнурительные усилия по ее сохранению. По данным университета, это включало в себя очистку от рыхлых обломков, снятие льняной подложки, промывание диаграммы в нейтральной деионизированной воде, деацидификацию с помощью ванны из карбоната водорода, восстановление ее японской бумагой kozo и пастой из пшеничного крахмала и повторное ее хранение в контролируемых условиях.

Поскольку оригинал слишком хрупок для публичного показа, школа химии получила полноразмерное факсимиле.

"Открытие старейшей в мире таблицы Менделеева в Университете Сент-Эндрюса примечательно,- говорит профессор Дэвид О'Хаган, недавний экс-глава школы химии в Университете Сент-Эндрюса. "Таблица будет доступна для исследований и показа в университете, и у нас есть ряд мероприятий, запланированных в 2019 году, который был назначен Организацией Объединенных Наций Международным годом Периодической таблицы, чтобы совпасть со 150-летием создания таблицы Дмитрием Менделеевым".

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