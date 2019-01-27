Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом

27.01.2019 09:50



Военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва заявил о своей поддержке оппозиционеру Хуану Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Свое заявление он сделал из посольства Венесуэлы в Вашингтоне. По его словам, он не признает Николаса Мадуро легитимным президентом страны и, по его мнению, Венесуэле нужны новые демократические выборы, пишет РБК.