Дипломаты США покинули посольство в Венесуэле

27.01.2019 09:07



Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сотрудники дипмиссии США покинули территорию страны. Теперь дипломаты США и Венесуэлы должны заключить соглашение для того, чтобы открыть в обоих государствах офисы для представления их интересов. Если в течение 30 дней стороны не придут к договоренности по данному вопросу, все оставшиеся сотрудники дипмиссии США должны будут покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, а страны будут решать все возникающие вопросы с помощью посредников, передает РИА Новости.