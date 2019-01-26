Россияне резко отреагировали на статью о блокаде Ленинграда в немецкой газете

26.01.2019 10:38



Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало статью журналистки Зильке Бигальке, в которой она осуждает празднование освобождения Ленинграда от немецких захватчиков и героизацию жителей города. По ее словам, в России пытаются превратить трагедию ленинградцев, которые умирали от голода, в торжество, совершенно неверно выставляя жителей героями, которые мужественно отстаивали и защищали свой город от немецких захватчиков. Она осудила акцентирование внимания на данной трагедии, тем более, проведение Парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Россияне резко отреагировали на эту публикацию, обвиняя автора и владельцев издания в попытке переписать историю, отрицании исторических фактов и совершенном непонимании того, что такое блокада. Многие пользователи сети напомнили Германии, что данная трагедия произошла именно из-за немецких захватчиков, которые вторглись на территорию СССР. Также, российские пользователи в своих постах обвинили автора статьи в нацизме, пишет газета Известия.