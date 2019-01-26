Лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным президентом по сигналу США

26.01.2019 10:10



Вице-президент США Майкл Пенс лично пообещал всестороннюю поддержку Соединенных штатов и их союзников лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо в том случае, если он выступит проитв президента страны Николаса Мадуро. Такое заявление сделала газета The Wall Street Journal. По словам издания, Пенс позвонил Гуайдо накануне того, как оппозиционер объявил себя временным президентом Венесуэлы. Именно этот звонок и привел в действие план по свержению действующего в стране режима президента Мадуро, к которому готовились уже много недель, передает ТАСС.