Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд

26.01.2019 09:55



Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе о возвращении золота, которое находится на хранении в организации. По словам собственного источника Bloomberg, который знаком с ситуацией, такое решение руководство Банка приняло после того, как были проведены консультации с американскими представителями, в частности, госсекретарем США Майком Помпео и советником президента США по нац. безопасности Джоном Болтоном, пишет РИА Новости.

Также агентство сообщает, что американская сторона пытается убедить Банк Англии передать золотые запасы Венесуэлы оппозиционеру Хуану Гуаидо, который самовольно объявил себя временным президентом страны.