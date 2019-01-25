Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России

25.01.2019 21:56



Появилась неподтвержденная информация, согласно которой стало известно о том, что в Венесуэлу прибыли сотрудники Частных военных компаний (ЧВК) из России, а их задачей является охрана президента Николаса Мадуро, сообщает «РБК». Остаются неизвестными данные о количестве прибывших военных: одни источники сообщают о более чем 400 прибывших «военных из России», а другие сообщают лишь о нескольких маленьких группах. Кроме того, информация о том, когда именно прилетели сотрудники ЧВК также расходится на несколько разных версий: одни очевидцы сообщают, что русские группы прилетели еще в мае 2018 года, другие заявляют, что прилетели они несколько недель назад, а третьи уверены, что они въехали в страну всего пару дней назад.