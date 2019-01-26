Украинский журналист объяснил инцидент с Ольгой Скабеевой в ПАСЕ

26.01.2019 09:35



Редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко на своей странице в Facebook заявил, что он толкнул российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву в ПАСЕ из-за того, что она мешала давать интервью вице-спикеру Украины Ирине Геращенко, намеренном мешая и провоцируя на агрессию. По его словам, так поступил бы любой на его месте. Тем не менее Сидоренко признал, что нарушил своеобразные правила журналистов своим поступком, но не чувствует своей вины и извиняться за свои действия не намерен.

Ранее сообщалось, что российскую журналисту Ольгу Скабееву толкнул депутат Рады Борислав Берёза, пишет RT.