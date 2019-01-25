Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву

25.01.2019 17:59



Депутат Государственной думы РФ и бывший боксер Николай Валуев ответил на поступившую ему просьбу защищать российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву от таких инцидентов, как во время ее интервью в ПАСЕ. Его удивила эта просьба и он иронично спросил, каким образом ему это сделать. Тем не менее Валуев подчеркнул, что поведение украинского политика было недопустимым, и выразил сожаление, что в этот момент рядом с Ольгой Скабеевой не было настоящего мужчины, пишет Газета.ру.

Ранее, во время интервью украинского политика Ирины Геращенко в ПАСЕ, представитель украинской делегации в Ассамблее Борислав Береза оскорбил Ольгу Скабееву и толкнул ее.