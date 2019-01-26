В Арктике проявился пейзаж, невидимый более 40000 лет

26.01.2019 00:03



Ледниковое отступление в канадской Арктике открыло ландшафты, которые не были свободными ото льда в течение более 40000 лет. Этот регион, вероятно, переживает свое самое теплое столетие за 115000 лет. К таким выводам в ходе исследования пришли научные специалисты из Колорадского университета в Боулдере.

Статья с результатами исследования ученых представлена на страницах издания Nature Communications.

Специалисты использовали радиоуглеродное датирование для определения возраста растений, собранных на краях 30 ледяных шапок на острове Баффинова Земля, к западу от Гренландии. В последние десятилетия остров переживает значительное потепление.

«В настоящее время Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем остальная часть земного шара, по этой причине ледники и ледяные шапки тают быстро», - сообщил Саймон Пендлтон, ведущий исследователь Института арктических и альпийских исследований университета Колорадо, в Боулдере.

Остров Баффинова Земля является пятым по величине островом в мире, где преобладают глубоко врезанные фьорды, разделенные высокогорными низкорельефными плато. Холодный лед плато действует как естественный холодильник, сохраняя древние мхи и лишайники в их первоначальном виде на протяжении многих тысячелетий.

«Мы путешествуем к отступающим ледяным краям, исследуем недавно обнажившиеся растения, сохранившиеся на этих древних ландшафтах, и датируем их, чтобы понять, когда лед в последний раз продвинулся над этим местом», – сообщил Пендлтон.

Летом 2018 года ученые собрали 48 образцов растений из 30 разных ледяных шапок острова. Они также брали образцы кварца с каждого участка, чтобы дополнительно определить возраст и историю ледяного покрова ландшафта.

После того, как образцы были обработаны и датированы с помощью радиоуглеродного метода, ученые обнаружили, что древние растения не всегда были покрыты льдом. Речь идет как минимум о периоде в 40000 лет и о растениях на всех 30 ледяных шапках. Радиоуглеродный анализ проводился в лабораториях Института арктических и альпийских исследований в CU Boulder, а также в лабораториях Калифорнийского университета в Irvine. Но лед неутешительно отступает.

«В отличие от биологических форм жизни, которые за последние три миллиарда лет адаптировались к воздействиям изменения климата, у ледников нет подобной «стратегии выживания», – сказал Гиффорд Миллер, профессор геологических наук в CU Boulder.

Согласно температурным данным, полученными из ледяных кернов острова Баффина и Гренландии, нынешнее столетие – самое теплое для региона за последние 115000 лет. Таким образом, остров Баффин может полностью освободится ото льда в течение ближайших веков.