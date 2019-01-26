Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ЯНВ, 01:47 МСК
USD (ЦБ)    65,9170
EUR (ЦБ)    74,6312

26 ЯНВ, 01:47 МСК
USD (ЦБ)    65,9170
EUR (ЦБ)    74,6312

В Арктике проявился пейзаж, невидимый более 40000 лет

26.01.2019 00:03
В Арктике проявился пейзаж, невидимый более 40000 лет

Ледниковое отступление в канадской Арктике открыло ландшафты, которые не были свободными ото льда в течение более 40000 лет. Этот регион, вероятно, переживает свое самое теплое столетие за 115000 лет. К таким выводам в ходе исследования пришли научные специалисты из Колорадского университета в Боулдере.

Статья с результатами исследования ученых представлена на страницах издания Nature Communications.

Специалисты использовали радиоуглеродное датирование для определения возраста растений, собранных на краях 30 ледяных шапок на острове Баффинова Земля, к западу от Гренландии. В последние десятилетия остров переживает значительное потепление.

«В настоящее время Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем остальная часть земного шара, по этой причине ледники и ледяные шапки тают быстро», - сообщил Саймон Пендлтон, ведущий исследователь Института арктических и альпийских исследований университета Колорадо, в Боулдере.

Остров Баффинова Земля является пятым по величине островом в мире, где преобладают глубоко врезанные фьорды, разделенные высокогорными низкорельефными плато. Холодный лед плато действует как естественный холодильник, сохраняя древние мхи и лишайники в их первоначальном виде на протяжении многих тысячелетий.

«Мы путешествуем к отступающим ледяным краям, исследуем недавно обнажившиеся растения, сохранившиеся на этих древних ландшафтах, и датируем их, чтобы понять, когда лед в последний раз продвинулся над этим местом», – сообщил Пендлтон.

Летом 2018 года ученые собрали 48 образцов растений из 30 разных ледяных шапок острова. Они также брали образцы кварца с каждого участка, чтобы дополнительно определить возраст и историю ледяного покрова ландшафта.

После того, как образцы были обработаны и датированы с помощью радиоуглеродного метода, ученые обнаружили, что древние растения не всегда были покрыты льдом. Речь идет как минимум о периоде в 40000 лет и о растениях на всех 30 ледяных шапках. Радиоуглеродный анализ проводился в лабораториях Института арктических и альпийских исследований в CU Boulder, а также в лабораториях Калифорнийского университета в Irvine. Но лед неутешительно отступает.

«В отличие от биологических форм жизни, которые за последние три миллиарда лет адаптировались к воздействиям изменения климата, у ледников нет подобной «стратегии выживания», – сказал Гиффорд Миллер, профессор геологических наук в CU Boulder.

Согласно температурным данным, полученными из ледяных кернов острова Баффина и Гренландии, нынешнее столетие – самое теплое для региона за последние 115000 лет. Таким образом, остров Баффин может полностью освободится ото льда в течение ближайших веков.

«Сегодня величина потепления настолько велика, что все тает везде», – сказал Пендлтон.

Ученые рассказали о продолжительности жизни женщин с разным ростом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова

В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова

В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий»

В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий»

В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900

В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900

В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы

В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы

Новости СМИ

Новости дня

01:03 Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:53 В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ
25 ЯНВ, 23:46 Почти 30% выпускников не нашли работу за год после окончания вузов Почти 30% выпускников не нашли работу за год после окончания вузов
25 ЯНВ, 23:34 Трамп объявил о сделке по прекращению шатдауна Трамп объявил о сделке по прекращению шатдауна
25 ЯНВ, 22:40 Россия поможет Кубе в модернизации железных дорог Россия поможет Кубе в модернизации железных дорог
25 ЯНВ, 22:17 Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15% Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15%
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
25 ЯНВ, 21:56 Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России

Узнай, страна!

25 ЯНВ, 21:07 В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
25 ЯНВ, 18:37 В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий» В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий»
25 ЯНВ, 17:17 В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900 В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900
25 ЯНВ, 07:00 В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания
24 ЯНВ, 15:33 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Это явно лишняя ступенька
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter