Ученые рассказали о продолжительности жизни женщин с разным ростом

22.01.2019 23:41



Согласно исследованиям учёных, высокие женщины живут на треть дольше чем женщины низкого роста, кроме того было установлено прямое влияние веса женщин на их долголетие, сообщает «ПолитЭксперт». Интересный факт, в ходе исследования, которое началось еще в 1986 году, также была исследована зависимость продолжительности жизни мужчин от их роста, но в отличие от женщин, никаких прямых взаимосвязей доказано не было. Однако в вопросе лишнего веса и его влияния на длительность жизни все проще: лишний вес одинаково губителен для продолжительности жизни как женщин, так и мужчин.