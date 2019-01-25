Почти 30% выпускников не нашли работу за год после окончания вузов

25.01.2019 23:46



По итогам статистических данных за 2018 год, порядка 30% из числа выпускников за год, начинающий отсчет с момента выпуска, не смогли найти работу, сообщают «РИА новости». Об этом заявила Татьяна Голикова, являющаяся премьер-министром России. Она сообщила, что данные получены посредством использования системы мониторинга, которая отслеживает, в том числе, показатели трудоустройства выпускников.