Трамп объявил о сделке по прекращению шатдауна

25.01.2019 23:34



В ходе проведения пресс-конференции в Белом доме, Дональд Трамп сообщил, что шатдаун будет отменен на срок в 3 недели, сообщает «РБК». По словам главы США, Белый дом и Конгресс смогли достигнуть определенных договоренностей, на основании которых он принял решение временно возобновить работу правительства и федеральных органов. Он подчеркнул, что в случае несоблюдения условий договора шатдаун будет возобновлен. Стоит отметить, что в рамках заключенного договора не присутствует никакой информации, касающейся строительства стены между Мексикой и США.