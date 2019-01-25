Россия поможет Кубе в модернизации железных дорог

25.01.2019 22:40



Появилась информация о том, что правительство России поможет своим коллегам из Кубы, посредством вложения финансовых средств в модернизацию их железнодорожной системы, сообщают «РИА новости». Данная информация появилась после проведенных переговоров между вице-премьером России Юрием Борисовым и Рикардо Кабрисасом. Общий размер инвестиций оценивается в 2 млрд. евро, а общая продолжительность всех мероприятий, по предварительным расчетам, составит 7 лет. В случае успешной реализации вышеназванного проекта у экономики Кубы появится шанс на мировую конкурентоспособность.