Количество фальшивых денег в России в 2018 году снизилось на 15%

25.01.2019 22:17



Согласно заявлению Банка России, за прошедший, 2018 год, общее количество поддельных рублевых банкнот сократилось на 15%, сообщает «ТАСС». Общая сумма «фальшивок», находящихся в денежном обороте страны, составляет чуть больше 38 тыс. купюр. Подавляющее большинство подделок приходится на банкноты крупных номиналов, к примеру, из 38 тыс. фальшивок в прошлом году 28 тыс. были номиналом в 5 тыс. рублей.