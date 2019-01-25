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Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

25.01.2019 21:43
Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Дмитрий Козак, занимающий пост вице-премьера России, заявил о том, что обсуждение принятия новых соцнорм потребления электричества полностью закрыто, сообщает «Интерфакс». На данный момент никто не собирается разрабатывать или вводить новые энерготарифы для граждан, поскольку данная проблема является далеко не первостепенной по уровню своей значимости. Однако неизвестно, закрыт вопрос навсегда или отложен на неопределенный срок.

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